Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι σκοπεύει να μεταβεί στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του δημάρχου της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι, περί σύλληψής του.

Ο Μαμντάνι ανασκεύασε την περασμένη εβδομάδα τη συγκεκριμένη θέση, παραδεχόμενος ότι δεν διαθέτει τη νομική αρμοδιότητα να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στις απειλές του δημάρχου, κατηγορώντας τον ότι «υποκινεί το μίσος».

«Υποτίθεται ότι είναι δήμαρχος όλων των Νεοϋορκέζων – Εβραίων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων, όλων. Αντί γι’ αυτό, προσπαθεί να στρέψει τη μία ομάδα εναντίον της άλλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε, μάλιστα, τη ρητορική αυτή με δύο επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, όταν ένας ύποπτος τραυμάτισε έναν Εβραίο και έναν Ασιάτη άνδρα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα μίσους εις βάρος και των δύο θυμάτων, τα οποία επέζησαν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τις εβραϊκές και ασιατικές κοινότητες της πόλης, με τον Νετανιάχου να υποστηρίζει ότι «οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης φοβούνται αυτή τη στιγμή».

Το γραφείο του δημάρχου δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Ζόραν Μαμντάνι, ένθερμος υποστηρικτής των παλαιστινιακών δικαιωμάτων, είχε θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας την αντίθεσή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου».

Στο πλαίσιο εκείνης της εκστρατείας είχε δεσμευθεί ότι θα επιδίωκε την εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε το 2024 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει το κατηγορητήριο του ΔΠΔ «ανυπόστατο».

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και άλλοι 251 απήχθησαν.

Έκτοτε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών πάνω από 21.000 παιδιά.

Την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από σχετική ερώτηση των New York Times, ο Μαμντάνι παραδέχθηκε ότι η δημοτική αρχή «δεν διαθέτει ανεξάρτητη νομική εξουσία για την εκτέλεση του εντάλματος», καλώντας ωστόσο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναλάβει δράση και επαναλαμβάνοντας πως «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη».

Πηγή: skai.gr

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