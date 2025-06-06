Σπάνιο σκαπανέα του θεάτρου, της τέχνης και της σκέψης χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου, που πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

«Το θέατρο, η τέχνη και η σκέψη στην Ελλάδα έχασαν, σήμερα, έναν σπάνιο σκαπανέα τους. Γιατί ο Βασίλης Παπαβασιλείου που έφυγε από κοντά μας δεν υπήρξε μόνο ένας κορυφαίος σκηνοθέτης, άξιος ηθοποιός, μελετητής της καλλιτεχνικής έκφρασης και δάσκαλος της υποκριτικής. Όσο κυρίως ένας ολοκληρωμένος διανοούμενος. Ενεργός πολίτης. Και, ταυτόχρονα, ένας σεμνός, καθημερινός άνθρωπος», σημειώνει σε ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.

«Είμαι σίγουρος ότι το έργο του, τα κείμενα και οι ομιλίες του θα μείνουν για πάντα, θυμίζοντας τη χαρακτηριστική φωνή του. Το βαθύ σε νοήματα χιούμορ του. Και, πάνω από όλα, την αινιγματική του ματιά. Κάτι που είχα και εγώ την τύχη να μοιράζομαι στις συναντήσεις που είχαμε. Είμαι σίγουρος ότι η πολύτιμη παρακαταθήκη του θα σταθεί οδηγός για τη νέα γενιά των καλλιτεχνών μας», συνέχισε, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους του.

Πηγή: skai.gr

