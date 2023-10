Στην Πάτρα αύριο η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ Ελλάδα 11:06, 20.10.2023 linkedin

Στην εκδήλωση πρόκειται να συμμετάσχουν 47 επιχειρήσεις, με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας σε πολλές διαφορετικές ειδικότητες και επίπεδα εξειδίκευσης