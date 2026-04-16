Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα

Αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα σήμερα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και από το απόγευμα στην Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 17-04-2026

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Κρήτη από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη βόρεια Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα πρόσκαιρα στην Κρήτη θα ενταθούν και πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 18-04-2026

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 19-04-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 20-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: skai.gr

