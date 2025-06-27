Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 67 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενοι από 18 οχήματα 

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στη Στεφάνη Βοιωτίας σήμερα, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 67 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενοι από 18 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ οι υδροφόρες των ΟΤΑ παρέχουν πολύτιμη συνδρομή στο έργο κατάσβεσης.

