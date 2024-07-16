Έχει περιοριστεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες στον περιβάλλοντα χώρο εργοστασίου στην περιοχή Γομοστό, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, που προσπαθούν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Πηγή: skai.gr

