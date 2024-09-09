Αναβολή για τις 21 Μαρτίου 2025 πήρε η δίκη του άλλοτε καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 12 ετών για δύο βιασμούς αγοριών το 2015.

Την αναβολή ζήτησε ο ένας εκ των τριών καταγγελλόντων για βιασμό από τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ο δικηγόρος του Γιάννης Βλάχος υποστήριξε ότι μόλις προσελήφθη σε δουλειά στη Σουηδία και δε μπορούσε να παραστεί για να καταθέσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δυο εκ των τεσσάρων που έχουν υποβάλει μήνυση για βιασμό έδωσαν το παρών στο δικαστήριο.

«Είναι τραγικό και επικίνδυνο να θέλουμε να βάλουμε κάποιον φυλακή για βιασμό επειδή δεν μας εξυπηρέτησε. Αυτό είναι βαθύτατα προσβλητικό για τα θύματα των βιασμών» δήλωσε ο Δημήτρης Λιγνάδης προσερχόμενος στο δικαστήριο.

Η δίκη ενώπιον του ΜΟΕ ήταν από αναβολή, το Νοέμβριο του 2023, που είχε χορηγηθεί λόγω αποχής των δικηγόρων.

Ο καλλιτέχνης πρωτόδικα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για βιασμούς δύο αγοριών το 2015, ενώ αθωώθηκε για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 18χρονου.

Ο κατηγορούμενος, μετά την καταδίκη του είναι ελεύθερος με όρους καθώς το πρωτόδικο δικαστήριο είχε χορηγήσει αναστολή.

Το ΜΟΕ καλείται να κρίνει σχεδόν από το μηδέν την υπόθεση του επιφανούς καλλιτέχνη, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να τύχει αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης με μεγαλύτερη ποινή από αυτήν της πρώτης δίκης. Και αυτό γιατί το ΜΟΕ καλείται να κρίνει όχι μόνο την έφεση του κατηγορούμενου, αλλά και την έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών η οποία ζητά να κριθεί εκ νέου η μία από τις δύο υποθέσεις που το πρώτο δικαστήριο κήρυξε αθώο τον καλλιτέχνη, αλλά και να εξεταστεί αν το ύψος της πρωτόδικης ποινής είναι ή όχι χαμηλό.

Η Εισαγγελία Εφετών με έφεση που άσκησε μετά την έκδοση της απόφασης του ΜΟΔ , έκρινε ότι η υπόθεση του 16χρονου πρέπει να επανεξεταστεί . Ζητά παράλληλα, να αξιολογηθεί από το ΜΟΕ το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο, κατά την Εισαγγελέα που άσκησε την έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την «απαξία και την βαρύτητα της πράξης, της βλάβης προξένησε στα θύματα» κά.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, μετά από 17 μήνες προσωρινής κράτησης, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2022, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα αθώο τον καλλιτέχνη για τον βιασμό ενηλίκου το 2018 και κατά πλειοψηφία (5 προς 2) για τον βιασμό 16χρονου ανηλίκου το 2011. Το φερόμενο θύμα της υπόθεσης του 2018 ,δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο να καταθέσει.

Πηγή: skai.gr

