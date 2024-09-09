Οδοιπορικό στην περιοχή της Αττικής που επλήγη από την πυρκαγιά τον Αύγουστο, έκανε το Αssociated Press αποτυπώνοντας, με τις φωτογραφίες του, το μέγεθος της καταστροφής.

Όπως γράφει το AP η πυρκαγιά έφτασε στο αστικό ιστό της Αθήνας, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις, χώρους πρασίνου, αφήνοντας «βαθιά σημάδια στο τοπίο γύρω από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου κατοικεί περισσότερο από το 1/4 του πληθυσμού της χώρας».

Στο άρθρο του το πρακτορείο φιλοξενεί τη μαρτυρία ενός γλύπτη το εργαστήριο του οποίου βρισκόταν στο Πάτημα Χαλανδρίου. Η φωτιά μαύρισε τα πάντα αφήνοντας ανέπαφη μόνο μια προτομή ενός αγίου.

Στα μαυρισμένα απομεινάρια του εργαστηρίου του, ο γλύπτης, στοιβάζει ό,τι έχει απομείνει από τα χρόνια των προσπαθειών του. AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

«Δεν είναι το οικονομικό κόστος. Έχω χάσει τη δουλειά μου», είπε ο γλύπτης στο AP. «Το κάνω αυτό εδώ και 35 χρόνια, από τότε που ήμουν παιδί, στα 14 μου», προσθέτοντας πως «η φωτιά ξεκίνησε και μετά τη μετέφεραν ισχυροί άνεμοι - αυτό το μέρος ήταν φυσικό φαινόμενο», είπε ο Ηλίας. «Αλλά πολλοί κάτοικοι αγνόησαν τις εντολές να καθαρίσουν το έδαφος των σπιτιών τους, επομένως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τους πολιτικούς για την απάντηση. Είναι επίσης στο χέρι μας».

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου διένυσε περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους φτάνοντας έως τη λίμνη του Μαραθώνα.

Γλυπτό, που απεικονίζει μαραθωνοδρόμους, στέκεται μπροστά από τον μαυρισμένο λόφο.AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

(AP Photo/Θανάσης Σταυράκης)

Το πρακτορείο αναφέρεται σε στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία η πυρκαγιά ανέβασε την έκταση της γης που κάηκε στην περιοχή της Αττικής από το 2017 σε περισσότερα από 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό αντιπροσωπεύει το 26% της συνολικής έκτασης της περιοχής και το 37% των δασών της - υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια.

Η περιοχή γύρω από το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην Πεντέλη. AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

«Οι μαυρισμένοι λόφοι, τα καμένα αυτοκίνητα και οι εναέριες όψεις της καταστροφής υπενθυμίζουν την ένταση της πυρκαγιάς - που αψήφησε τη μαζική επιχείρηση πυροσβεστών, καθώς και αεροπλάνα και ελικόπτερα που έριχναν νερό. Αρκετές άλλες χώρες χρησιμοποίησαν επίσης αεροπλάνα και πυροσβεστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την Αθήνα» σημειώνει το AP.

Η φωτιά έφτασε δίπλα σε σπίτια στα Βριλήσσια. AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

«Η κυβέρνηση διέταξε γρήγορες εκκενώσεις κατά μήκος του νότιου μονοπατιού, αλλά επέβαλε επίσης πρόστιμα σε ιδιοκτήτες σπιτιών που αγνόησαν τους κανονισμούς πυρασφάλειας».

Μαυρισμένα βουνά γύρω από το Γερμανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο, που είχε καεί σε πυρκαγιά στα μέσα Αυγούστου, στο βόρειο προάστιο Διόνυσος της Αθήνας. AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

Ποδηλάτης περνά από την περιοχή Τατόι στην Πάρνηθα. AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

