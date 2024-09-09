Συστάθηκε και τυπικά ο νέος εθνικός φορέας για τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική

Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο νέος, εθνικός φορέας για τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ-ΕΚΚΟΜΕΔ ΑΕ» συστάθηκε και τυπικά μέσω της ολοκλήρωσης της καταχώρησής του στο ΓΕΜΗ, αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ. Ο νέος φορέας προκύπτει από τη συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας AE (ΕΚΟΜΕ ΑΕ) (εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), η οποία νομοθετήθηκε με τον Ν.5105/2024 και θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, στις 5 Σεπτεμβρίου καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το από 30.08.2024 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της νέας εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο διορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Αργυροπούλου Πουρή (νομικός-δικηγόρος)

Διευθύνων Σύμβουλος: Λεωνίδας Χριστόπουλος (στέλεχος του Δημοσίου)

Μέλη:

Δάφνη Χατζηπροκοπίου (νομικός-δικηγόρος)

Γιώργος Χριστόπουλος (νομικός-στέλεχος του Δημοσίου)

Κωνσταντίνος Βρεττός (οικονομολόγος-στέλεχος του Δημοσίου)

'Αρης Περουλάκης (μηχανικός, τέως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα)

Ιωάννα Χαραλάμπους (νομικός-δικηγόρος-στέλεχος του Δημοσίου).

Το νέο ΔΣ αποτελείται από άτομα με τεχνοκρατική επάρκεια και εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και οπτικοακουστικής πολιτικής. Το νέο ΔΣ είναι μεταβατικό και η θητεία του θα διαρκέσει για 12 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ν. 5062/2023 για την επιλογή διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Όσον αφορά τον νέο φορέα, το ΥΠΠΟ ενημερώνει πως έχει ως αποστολή

(α) την ανάπτυξη, ενίσχυση και προστασία του ελληνικού κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και εν γένει δημιουργικού τομέα και την προώθηση και προβολή του διεθνώς,

(β) την στήριξη εγχώριων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον κινηματογραφικό/οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα ευρύτερα,

(γ) την υποστήριξη της ενσωμάτωσης νέων, ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτομιών στην οπτικοακουστική βιομηχανία και της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογικών μέσων για την ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της χώρας, καθώς και την προώθηση και υποστήριξη της έρευνας στους τομείς αυτούς,

(δ) την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Ψηφιακού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Έργων και του Κόμβου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τον Δημιουργικό και Οπτικοακουστικό Τομέα (Creative Hub GR), καθώς και άλλων δομών και προγραμμάτων για την υποστήριξη, δικτύωση και εξωστρέφεια των τομέων αυτών,

(ε) την συμβολή στην καταπολέμηση της πειρατείας, διαδικτυακής ή τεχνολογικής ή άλλης, στον κινηματογραφικό, οπτικοακουστικό και δημιουργικό τομέα της χώρας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,

(στ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οπτικοακουστικό τομέα και η προώθηση της οπτικοακουστικής παιδείας σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, και

(ζ) την υποστήριξη της Κυβέρνησης στον σχεδιασμό της πολιτικής για την κινηματογραφική, οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία της χώρας και την εν γένει υποστήριξη και προώθησή της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

