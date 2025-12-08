Σε αποκλεισμό της Περιμετρικής της Πάτρας και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Γλαύκου προχώρησαν αγρότες με τα τρακτέρ τους.

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει ότι γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων προς το τοπικό δίκτυο μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς.

Επί ποδός παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και στην Αχαΐα και για σήμερα έχουν προγραμματίσει αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και στη συνέχεια συλλαλητήριο έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Γύρω στις 12 αγρότες ξεκίνησαν από του Κουρλαμπά με κατεύθυνση την Πάτρα.

Η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση για κλιμάκωση των δράσεων, θεωρώντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ενότητα και κοινή γραμμή σε όλη τη χώρα.

Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

Επίσης από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Πηγή: thebest.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

