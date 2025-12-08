Ο ΕΦΕΤ κάθε χρόνο κάνει περισσότερους από 10.000 ελέγχους, οι οποίοι εντείνονται σε περιόδους γιορτών, όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του Φορέα, Αντώνιος Ζαμπέλας.

Σημείωσε ότι μέσα στο 2025 επιβλήθηκαν πρόστιμα 2.5 εκατ ευρώ, τα οποία - όπως είπε - εισπράττονται.

Ο κ. Ζαμπέλας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε τρεις περιπτώσεις ακατάλληλων τροφίμων που εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε, πρόκειται για γιαούρτι, το οποίο περιείχε ουσία που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα γιαούρτια και μάλιστα είχε διοχετευθεί σε τρία νοσοκομεία, τον Ευαγγελισμό, το Γεώργιος Γεννηματάς και το Καραμανδάνειο.

Όπως εξήγησε, έχουν ενημερωθεί τα νοσοκομεία και έχουν δεσμευθεί οι παρτίδες.

Ανέφερε επίσης και την περίπτωση εισαγόμενης σοκολάτας η οποία περιείχε σιτάρι, ωστόσο δεν αναγραφόταν ευκρινώς στην ετικέτα και η περίπτωση κονσέρβας με γαύρο η οποία επίσης περιείχε ισταμίνη, σε επίπεδα που υπερβαίνουν το ανώτατο νομοθετικό όριο.

Ο κ. Ζαμπέλας σημείωσε ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας περιστατικό τόσο σοβαρό ώστε να έχει χάσει κάποιος τη ζωή του εξ αιτίας κατανάλωσης τρόφιμου με ακατάλληλα συστατικά, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα στην Ισπανία.

Τόνισε όμως ότι οι τροφικές αλλεργίες είναι κάτι σοβαρό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.