Ανοιχτά σήμερα, 29/12, καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, τελευταία Κυριακή του χρόνου, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα για τις αγορές των καταναλωτών, ευκαιρία για κυριακάτικη βόλτα και ψώνια.

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, με τα όσα έχει ανακοινώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, για τις μέρες που έχουν απομείνει.

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.

Το ωράριο των καταστημάτων και σούπερ μάρκετ

Κυριακή 29/12/24 11:00 - 18:00

Δευτέρα 30/12/24 09:00 - 21:00

Τρίτη 31/12/24 09:00 - 18:00

Τετάρτη 1/1/25 ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη 2/1/25 ΚΛΕΙΣΤΑ

Πηγή: skai.gr

