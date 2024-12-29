Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη με dj’s party και ένα φαντασμαγορικό θέαμα φωτός

Ο εορτασμός της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη, είναι πια στο κατώφλι μας και το 2025 αποκτά έναν νέο, εκρηκτικό χαρακτήρα με μια μοναδική εκδήλωση στο σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο, από τις 8 το βράδυ έως τις 3 το πρωί!

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η εορταστική νύχτα του New Year’s Eve γίνεται... αλλιώς, ενώνει διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής σκηνής, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, ενέργεια και χορό!

Μόλις ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του νέου χρόνου, Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης θα απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα φωτός που θα «ντύσει» το Λευκό Πύργο. Δέσμες φωτός από ρομποτικές κεφαλές θα γεμίσουν τον ουρανό της πόλης και με την κίνησή τους θα στείλουν το μήνυμα της νέας χρονιάς.

Miss Kittin και Roi Perez, δύο κορυφαία ονόματα της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, θα βρεθούν μαζί μας, προσφέροντας μία αξέχαστη εμπειρία στους λάτρεις της techno, electro και house μουσικής. Μαζί τους, οι: Mironas, ISON, Thomas Numan και Kate de Sons θα αναλάβουν να δημιουργήσουν την τέλεια ατμόσφαιρα, ενώ οι χιλιάδες θαυμαστές της ηλεκτρονικής σκηνής της Θεσσαλονίκης θα δώσουν τον ρυθμό για μια αξέχαστη νύχτα.

Πρόκειται για μια εμβληματική στιγμή για την πόλη, καθώς ενώνει την παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική σκηνή με τη ζωντάνια, τον νεανικό παλμό και την κουλτούρα της Θεσσαλονίκης.

Ο Λευκός Πύργος, το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο της πόλης μας, μεταμορφώνεται για μία νύχτα σε κέντρο των εορτασμών υποδοχής του νέου έτους, κάνοντας την... ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της βραδιάς ακόμα πιο συναρπαστική!

Με τη συνδρομή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης η εκδήλωση προωθείται και στις γειτονικές χώρες με στόχο την προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών και την ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής και νεανικής ταυτότητας της πόλης.

Θερμές ευχαριστίες στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης για τη στήριξή τους στη διοργάνωση της μεγάλης αυτής εκδήλωσης.

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Τοποθεσία: Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη

Είσοδος: Ανοιχτή για το κοινό

Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε μαζί την αλλαγή του χρόνου και να ζήσουμε μια νύχτα γεμάτη μουσική, ενέργεια και μοναδικές εμπειρίες!

