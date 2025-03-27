Αθωώθηκε ο YouTuber «Hayate» και αφέθηκε ελεύθερος

Αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος ο γνωστός YouTuber «Hayate», ο οποίος είχε κατηγορηθεί για εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο έκρινε πως δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχή του και έτσι αφέθηκε ελεύθερος.

«Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή μου για την αθώωση του, τον οποίο υπερασπίστηκα μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους Βασίλη Χρονόπουλο και Αναστασία Κερχανατζίδου. Η έωλη και εξωφρενική κατηγορία που αντιμετώπισε για εμπορία ανθρώπων μετά από μία διεξοδική και ενδελεχή ακροαματική διαδικασία κατέρρευσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του, Σάκης Κεχαγιόγλου.

«Αυτό καταδεικνύει και το πόσο άδικη ήταν η προσωρινή κράτησή του για ένα χρόνο. Η απόφαση αυτή αποδεικνύει για μία ακόμη φορά, ότι όταν τα δικαστήρια εξετάζουν και αποφασίζουν με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το υλικό των δικογραφιών και δεν επηρεάζονται από “περιρρέουσα ατμόσφαιρα”, “δήθεν κοινή γνώμη”, “τηλεδικεία” και έμμεσους εκβιασμούς, τότε μόνο αποδίδεται Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται πως ο 36χρονος, κατηγορούνταν πως δεχόταν «παραγγελίες», έναντι πληρωμής σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να κακοποιεί άτομα με νοητική υστέρηση και κρίθηκε προφυλακιστέος τον Φεβρουάριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

