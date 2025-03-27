Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Πιο συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος του Φλοίσβου, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία σε όλες τις λωρίδες στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω λαδιών και θραυσμάτων στο οδόστρωμα και εκτρέπει τα οχήματα από την οδό Αγίου Αλεξάνδρου.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Από το τροχαίο, τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.