Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Μαρτίου

Σήμερα, Πέμπτη 27 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα και Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη

Λυδία, Λήδα, Λύδα *

Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα

Ματρώνα, Ματρόνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:17 - Δύση ήλιου: 18:43 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 26 λεπτά

Σελήνη 27.2 ημερών

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας



