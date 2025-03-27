Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Μαρτίου

Σήμερα, Πέμπτη 27 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα και Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη
- Λυδία, Λήδα, Λύδα *
- Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα
- Ματρώνα, Ματρόνα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:17 - Δύση ήλιου: 18:43 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 26 λεπτά
Σελήνη 27.2 ημερών
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
- Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας
