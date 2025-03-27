Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Μαρτίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:17 και δύση ήλιου στις 18:43 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 26 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 27 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα και Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη
  • Λυδία, Λήδα, Λύδα *
  • Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα
  • Ματρώνα, Ματρόνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:17 - Δύση ήλιου: 18:43 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 26 λεπτά

Σελήνη 27.2 ημερών

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
  • Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας
     
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark