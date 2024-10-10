Ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα ή συγγενικά τους πρόσωπα κάθισαν στο εδώλιο του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, επειδή έδωσαν "φακελάκι" έως και 5000 ευρώ ή άλλα "δωράκια" σε πανεπιστημιακό γιατρό, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων κατ' απαίτησή του, ενόψει χειρουργικών επεμβάσεων αγγειοπλαστικής ("μπαλονάκι"), προκειμένου να επισπευσθεί το χειρουργείο μέσω του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, παρακάμπτοντας τις σχετικές λίστες αναμονής, ή μετά την ολοκλήρωση αυτών των επεμβάσεων για να τον ευχαριστήσουν για την προτεραιοποίησή τους.

Πρόκειται συνολικά για 17 άτομα από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας μέχρι και τη Θεσσαλία, που απευθύνθηκαν στον γιατρό, κατά το διάστημα από το 2018 έως το 2020 (εν μέσω της πανδημίας της Covid 19). Με απαλλακτική εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν όλοι αθώοι για το αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου.

Για την ίδια υπόθεση, η οποία άρχισε να ερευνάται το Νοέμβριο του 2020 από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν καταγγελίας συγγενικού προσώπου ασθενούς, κατέστη κατηγορούμενος και ο πανεπιστημιακός γιατρός, αλλά η εις βάρος του δικογραφία διαχωρίστηκε και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος τέθηκε σε αργία από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα, με τους "αδιάφθορους" της ΕΛ.ΑΣ. να "ξεσκονίζουν" όλα τα χειρουργεία που πραγματοποίησε.

«Υπήρχε κίνδυνος ζωής» είπε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της για τους ασθενείς και συγγενείς που βρέθηκαν κατηγορούμενοι, τονίζοντας ότι επρόκειτο για ανθρώπους που έζησαν την αγωνία και το φόβο του θανάτου, πέρασαν από κρεβάτια εντατικής, περίμεναν εν μέσω "κόβιντ" να πάρουν ημερομηνία για το χειρουργείο τους. «Βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αρθεί το αξιόποινο της πράξης τους» είπε η εισαγγελική λειτουργός αναφερόμενη στους περισσότερους κατηγορούμενους, ενώ για τους υπόλοιπους που - όπως ομολόγησαν - κατέβαλαν τα χρήματα για «λόγους ευγνωμοσύνης» προς τον γιατρό πρότεινε να απαλλαγούν, λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης.

