ΟΛΜΕ: Αποχή από τις σχολικές εκδρομές για τους επόμενους 2 μήνες

Προειδοποιητική αποχή από τις πολυήμερες σχολικές εκδρομές για τους επόμενους δύο μήνες αποφάσισε η ΟΛΜΕ, προκειμένου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας να επιλύσει προβλήματα που προκύπτουν στο περιθώριο της πραγματοποίησής τους εκφράζοντας παράλληλα έντονη ανησυχία για την ολοένα κι αυξανόμενο φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων.

Την επίλυση προβλημάτων και συγκεκριμένα «την έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που να διέπει τις εκδρομές και την άδικη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών», επισημαίνει χαρακτηριστικά με ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας, στην πρόσφατη σύγκλισή της μαζί με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.

Εν συνεχεία επισημαίνει «την εντονότατη ανησυχία της για τα αλλεπάλληλα κρούσματα βίας από γονείς και μαθητές σε βάρος των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Το Υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να παρεμβαίνει.Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών καταγράφεται το φαινόμενο να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών. Άμεση συνέπεια αυτής της συμπεριφοράς μερίδας μαθητών, είναι η παντελώς άδικη μεταχείριση των καθηγητών από την πολιτεία. Πάμπολλοι συνάδελφοι έχουν συλληφθεί από την αστυνομία και έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια με την κατηγορία της πλημμελούς άσκησης εποπτείας ανηλίκων ή έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη».

Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν «τη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που να αφορά τις σχολικές εκδρομές, τη νομική προστασία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης και την αποζημίωση εκτός έδρας για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς».

Τέλος, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε προειδοποιητική αποχή από τις πολυήμερες σχολικές εκδρομές (εκτός προγραμμάτων) για τους επόμενους δύο μήνες, προσδοκώντας να ανταποκριθεί το Υπουργείο Παιδείας για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων.

Πηγή: skai.gr

