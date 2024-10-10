Επιδότηση έως 10.055 ευρώ για την ανακαίνιση 70 σπιτιών για ευάλωτα νοικοκυριά

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαινίσεων σπιτιών - τα οποία θα διατεθούν στη συνέχεια προς ενοικίαση σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε επισφάλεια στέγης ή σε καθεστώς αστεγίας θα μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα 10 Οκτωβρίου έως και τις 31 Ιανουαρίου, ιδιοκτήτες στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες» υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων με συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.032.114,00 ευρώ από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης «Ελλάδα 2.0».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη τονίζει σχετικά με το νέο στεγαστικό πρόγραμμα: «Η μείωση των ανισοτήτων, η κοινωνική συνοχή και η έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών αποτελούν για την κυβέρνηση και το υπουργείο μας αναγκαίο όρο όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Η κοινωνική στέγαση είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στεγαστικής μας πολιτικής για την οποία θα διατεθούν συνολικά σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του ’25. Μέσα από μια σειρά στεγαστικών προγραμμάτων που καλύπτουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες νοικοκυριών και μεμονωμένων προσώπων, η πολιτεία έρχεται και αναγνωρίζει το οξύ κοινωνικό πρόβλημα και προσφέρει άμεση βοήθεια σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Τι προβλέπει το πρόγραμμα για ιδιοκτήτες και ωφελούμενους

Το πρόγραμμα επιδοτεί την ανακαίνιση συνολικά εβδομήντα (70) κατοικιών και οι ιδιοκτήτες τους θα επιδοτηθούν με έως 10.055 ευρώ για την ανακαίνιση του διαμερίσματός τους, το οποίο θα παραχωρήσουν προς ενοικίαση για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ή περισσότερα ακίνητά τους, εφόσον:

Διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

Το ακίνητο έχει εμβαδό από τριάντα πέντε (35) έως εκατό είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

Το ακίνητο είναι νομίμως υφιστάμενο και μη κατεδαφιστέο

Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εξαμήνου.

Η αίτηση των ιδιοκτητών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.athenskatoikia.gr/

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος, οι οποίοι θα στεγαστούν στα ανακαινισμένα διαμερίσματα, θα πρέπει:

Να είναι δικαιούχοι είτε του του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» είτε του επιδόματος στέγασης του ΟΠΕΚΑ

Να μην έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.

Να διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων ή είναι δημότες του Δήμου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται μέσω μοριοδότησης και βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτά θα εξειδικευτούν στη σχετική πρόσκληση.

