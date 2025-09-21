Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23.00, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας είναι κλειστοί οι δρόμοι:

-Αθηνάς (από Ευριπίδου έως Ερμού), μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

-Καραγεώργη Σερβίας σε όλο το μήκος της.

-Περικλέους πλήρως.

-Αθηναΐδος πλήρως.

-Αγίας Ειρήνης πλήρως.

-Πλατεία Αγίων Ασωμάτων (από Σαρρή έως Ερμού), μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

-Ερμού (μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς), μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση και ταλαιπωρία.

Πηγή: skai.gr

