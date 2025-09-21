Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Κυριακή ο 50χρονος που έπνιξε το μεσημέρι του Σαββάτου με σακούλα την 59χρονη αδερφή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος χρησιμοποιώντας μια σακούλα ως σχοινί. Την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

Η 59χρονη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της χθες το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί.

Ο ετεροθαλής αδελφός της φέρεται να πήγε να την πάρει από το νοσοκομείο και στο σπίτι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τη δολοφόνησε, πνίγοντάς την.

Μετά το αποτρόπαιο έγκλημά του ο δράστης πήρε ο ίδιος την αστυνομία ομολογώντας την πράξη του. Όταν έφτασαν στο σημείο άνδρες της ΔΙΑΣ, αντίκρισαν τη γυναίκα τυλιγμένη με μία σακούλα στο κεφάλι. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί έκανε, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις καθώς φέρεται να ζήτησε τον δικηγόρο του.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ετεροθαλή αδέλφια καθώς είχαν διαφορετική μητέρα.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδερφή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του το μεσημέρι του Σαββάτου στο χολ του διαμερίσματος. Χρησιμοποίησε τη σακούλα ως σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του. Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα. Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

