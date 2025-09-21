Καιρός: Αίθριος με άνοδο θερμοκρασίας – Πού θα φτάσει 32 βαθμούς

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με άνοδο της θερμοκρασίας και σημαντική εξασθένηση των ανέμων. Η πρόγνωση της ΕΜΥ δείχνει γενικά αίθριο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Στην Εύβοια υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς, παροδικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά κινούνται από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο, μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, όμως στη συνέχεια θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε αρκετές περιοχές. Στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά τους 32, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 29 με 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά στο Θρακικό πέλαγος 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα ανατολικά τοπικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.