Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Βεργαίικα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση - Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής προκειμένου να περιοριστεί - Στη μάχη και εναέρια μέσα

UPDATE: 10:28
Φωτιά Αργολίδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Λίγο πριν τις 10:30 εστάλη μήνυμα από το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής Βεργαίικα, να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι.

Νωρίτερα, είχε σταλεί στους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αργολίδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark