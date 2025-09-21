Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Λίγο πριν τις 10:30 εστάλη μήνυμα από το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής Βεργαίικα, να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Πόρτο_Χέλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Νωρίτερα, είχε σταλεί στους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Πηγή: skai.gr

