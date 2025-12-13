Στη σύλληψη ενός 35χρονου στην Αθήνα προχώρησε η Αστυνομία, την Παρασκευή, μετά από διεθνές ένταλμα που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24 Αυγούστου 2023 στραγγάλισε μία γυναίκα σε διαμέρισμα στη Δανία και ακολούθως τη κτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι, ενώ προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε έναν άνδρα.

Επιπρόσθετα, κατά το 2021 και το 2022, διέπραξε απάτη, μισθώνοντας κατάλυμα προκειμένου να διαμένει χωρίς να καταβάλει το απαιτούμενο αντίτιμο. Το 2023 επίσης, έκλεψε δύο ρολόγια μεγάλης αξίας.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.