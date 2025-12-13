Του Γιάννη Ανυφαντή

Εκ νέου έκκληση για διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρεμβαίνοντας πριν από λίγο στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την απόφασή τους να αρνηθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε πει ναι στον διάλογο και όχι στους κλειστούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, μετά από τόσα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την κρίση, είναι ένας τομέας που χρειάζεται στήριξη.» επανέλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

«Όταν προβάλλεις αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός. Επαναλαμβάνω την έκκληση στους αγρότες για διάλογο. Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, που θέλουν να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους για τις γιορτές. Όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες».

