Τη λίστα με τα αιτήματά τους έστειλαν οι αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την απόφασή στην πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια, να μην αποδεχθούν το κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα το απόγευμα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η λίστα των αγροτων περιλαμβάνει τα εξής αιτήματα:

-Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

-Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

-Ρεύμα στα 7 λεπτά.

-Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

-Μείωση του κόστους παραγωγής.

-Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

-Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

-Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

-Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

-Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Λίστα με αιτήματα απεστειλαν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επιπλέον ζητήματα λόγω της ευλογιάς. Πιο αναλυτικά η λίστα:

-Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

-Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Πηγή: skai.gr

