Σε μια ιστορική συνεργασία προχώρησαν η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης, το οποίο αποτυπώνει τη δέσμευσή τους και την ένωση των δυνάμεών τους για την προαγωγή και την προβολή της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού και της ορθόδοξης χριστιανικής κληρονομιάς.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών με την αξιοποίηση της μεγάλης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην ψηφιακή τεχνολογία και στη διάδοση της ιστορικής πληροφορίας μέσω αυτής, στο πλαίσιο της διαχρονικής αποστολής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για τη διαφύλαξη και τη διάχυση της ορθόδοξης ελληνικής πίστης και της παράδοσης στις ΗΠΑ.

Μέσω κοινών εκθέσεων, πρωτοβουλιών, εικονικών μουσειακών περιηγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι δύο φορείς επιδιώκουν να «παντρέψουν» τις ελληνοαμερικανικές ορθόδοξες κοινότητες με το ευρύτερο αμερικανικό κοινό με δράσεις που αναδεικνύουν τις αρχές και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας.

Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος όσο και η εκτελεστική αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, επιβεβαίωσαν με τη συμφωνία τους την πλήρη δέσμευσή τους για την προαγωγή των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Αυτή η συνεργασία θα στηρίξει τη δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού αποθετηρίου, καθώς και την υλοποίηση διάφορων πολιτιστικών δράσεων και διαπολιτισμικών έργων που θα αναδεικνύουν τον τεράστιο πλούτο της ελληνικής ιστορίας και των ορθόδοξων χριστιανικών παραδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού φιλοδοξούν να αναπτύξουν διαχρονικές εκπαιδευτικές δράσεις που θα ενθαρρύνουν τις γενιές του μέλλοντος να αγκαλιάσουν και να εκτιμήσουν την πολύτιμη πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά τους.

Παρόντες στην υπογραφή του μνημονίου ήταν, επίσης, ο διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην Αστόρια, καθηγητής στο ΑΠΘ - πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Δημήτρης Εφραίμογλου.

Στην εξέλιξη της όλης συνεργασίας, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θα μεταφέρει στις ΗΠΑ και αρχικά στην καρδιά της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, όλες τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές διαδραστικές παραγωγές του εικονικής πραγματικότητας και όλες τις ψηφιακές συλλογές του, ώστε αυτές να είναι επισκέψιμες όχι μόνον από τους ομογενείς μας, αλλά και από όλους τους Αμερικανούς. Η αρχή θα γίνει με τη μεταφορά στην Αμερική της διαδραστικής αναλυτικής εικονικής ξενάγησης στο κέντρο της ορθόδοξης πίστης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την Αγία Του Θεού Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για την παραγωγή εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Αγία Σοφία: 1.500 Χρόνια Ιστορίας», ένα μνημειώδες έργο, προϊόν συστηματικής έρευνας πολλών ετών, δεκάδων εξειδικευμένων επιστημόνων, που προβάλλεται εδώ και αρκετά χρόνια στο θέατρο εικονικής πραγματικότητας «Θόλος» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Αναπαρίστανται με κάθε λεπτομέρεια το εσωτερικό του ναού και ο αρχιτεκτονικός γλυπτός και ψηφιδωτός του διάκοσμος, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται διάφορες φάσεις κατασκευής του μνημείου και σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία του Βυζαντίου. Στη συνέχεια, τον Ατλαντικό θα διασχίσουν και οι υπόλοιπες παραγωγές εικονικών περιηγήσεων του Ιδρύματος, όπως η «Διαδραστική Περιήγηση στην Ακρόπολη της Εποχής του Περικλή», η «Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία», η «Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών», η «Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο» κ.ά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και τη χαρά του για τη σύναψη αυτής της ιστορικής συνεργασίας, ενώ η κ. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου χαρακτήρισε «τεράστια τιμή για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού» την υπογραφή του μνημονίου με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής την οποία, όπως είπε, «ποιμαίνει ο ιδιαίτερα άξιος φυσικός, πνευματικός και θρησκευτικός ηγέτης της Ομογένειάς μας Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος».

