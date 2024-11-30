Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη από το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύτη αυτή τη φορά 45χρονο αστυνομικό που υπηρετούσε στην ασφάλεια της Βουλής και θύματα την σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και τα ανήλικα παιδιά τους.

Το μαρτύριο που ζούσαν αποκάλυψε η ίδια η 35χρονη γυναίκα του, η οποία τον κατήγγειλε και άνδρας συνελήφθη. Μάλιστα, μετά την σύλληψη του είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει και για αυτό νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ψυχιατρείο του στρατού.

Η 35χρονη σύζυγός του διανύει την 6η κατά σειρά εγκυμοσύνη της και βρίσκεται και σε προχωρημένο μήνα κύησης.

Σύμφωνα με τις σοκαριστικές καταγγελίες, ο αστυνομικός κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά και μάλιστα ανάγκαζε τη γυναίκα του να ασελγεί κι εκείνη στα παιδιά τους.

Το μαρτύριο ξεκίνησε το 2016 όπου ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να ασελγούσε στις 3 κόρες του από όταν αυτές ήταν στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών, ενώ ανάγκαζε ακόμη και τον γιο του να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τις αδερφές του.

Επιπλέον, σύμφωνα αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr, το ανήλικο αγόρι το 2020 είχε πέσει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που διέμενε η οικογένεια στο Νέο Κόσμο.

«Ηταν βίαιος» λένε οι συνάδελφοί του

Αναίτια ξεσπάσματα και προβληματική συμπεριφορά παρουσίαζε σε συχνή βάση κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, ο αστυνομικός– φρουρός της Βουλής, όπως μαρτυρούν εσωβουλευτικοί κύκλοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Δράγαση, ο 45χρονος υπηρετούσε ως φρουρός από το 2015, ενώ μόλις πριν λίγους μήνες, του είχε αφαιρεθεί ο υπηρεσιακός οπλισμός μετά από ψυχιατρική γνωμάτευση.

Ο ίδιος, είχε αρκετές φορές προβληματίσει συναδέλφους του λόγω περίεργων ξεσπασμάτων και λογομαχιών.

Φαίνεται δε, πως πέραν της επίμαχης καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία στις 18/11 που ξετύλιξε το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης, η 35χρονη είχε προχωρήσει σε παρόμοια καταγγελία πριν 4 μήνες στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, την οποία και απέσυρε μετά από φημολογούμενη παρέμβαση της μητέρας της



Πηγή: skai.gr

