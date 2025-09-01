Ένας αστυνομικός έσωσε τη ζωή ενός άνδρα που κατέρρευσε στο δρόμο, στη Σαντορίνη το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντάς του επί 20 λεπτά ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθει ασθενοφόρο.

Ο αστυνομικός - ήρωας, Σάκης Καμπούρης που έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, μίλησε στον ΣΚΑΪ για την γενναία του πράξη.

Όπως διηγείται: «Πολίτης κάλεσε τον αξιωματικό υπηρεσίας της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Θήρας και ενημέρωσε πως κάποιος συνάνθρωπός μας βρισκόταν στο οδόστρωμα, έξω από το όχημά του. Έσπευσα με το δίκυκλό μου στο σημείο όπου βρήκα τον άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς αναπνοή. Χρησιμοποίησα τις γνώσεις μου από την εκπαίδευσή μας στην Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και ξεκίνησα να του κάνω ΚΑΡΠΑ».

«Δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής. Όταν προσήλθε ο σταθμός του ΕΚΑΒ, χρησιμοποιήσαμε και τον απινιδωτή που είχανε. Πάλι δεν είχαμε καμία ένδειξη. Ευτυχώς επανήλθε στο νοσοκομείο, με τη χορήγηση φαρμάκων. Tότε χαρήκαμε φυσικά όλοι και πήγαν όλα καλά», συνέχισε.

«Ο κύριος είναι 74 ετών, έχει επανέλθει η λειτουργία του και βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκε για να συνεχίσει και αυτός τον αγώνα του για να επανέλθει στην οικογένειά του», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

