Έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία ύστερα από καταγγελία 62χρονου στην Αρναία Χαλκιδικής ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.
Όπως κατήγγειλε, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικό σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).
Χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.
