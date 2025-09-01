Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε σκυλάκι

62χρονος προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας - Το σκυλάκι της οικογένειας εντοπίστηκε νεκρό στην αυλή 

Σκύλος

Έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία ύστερα από καταγγελία 62χρονου στην Αρναία Χαλκιδικής ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Όπως κατήγγειλε, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικό σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).

Χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλκιδική σκύλος Καταγγελία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark