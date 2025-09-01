Του Μάκη Συνοδινού

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 89χρονη στην Κηφισιά όταν διαρρήκτες μπήκαν στη μονοκατοικία από ανασφάλιστη είσοδο, την έδεσαν και κατόπιν την έκλεψαν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο δράστες δεν δίστασαν να δέσουν την ηλικιωμένη με ταινία σε πόδια και χέρια προκειμένου να την ληστέψουν.

Αφού άρπαξαν τιμαλφή και το κινητό της τηλέφωνο τράπηκε σε φυγή αφήνοντας την δεμένη.

Η ηλικιωμένη παρ' όλη την αναστάτωση κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.