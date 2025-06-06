Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, απονεμήθηκαν αστυνομικά μετάλλια με τα αντίστοιχα διπλώματα «Αστυνομικού Σταυρού» σε δύο αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής/Ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, σε κρίσιμες συνθήκες επέδειξαν θάρρος και αποφασιστικότητα, θέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, ο «Αστυνομικός Σταυρός», μετά την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, απονεμήθηκε στους:

- Αρχιφύλακα Μπαλαμπάνη Φώτιο, ο οποίος υπηρετών στην Ομάδα ΔΙΑΣ την 10-12-2016 στην περιοχή της Ομόνοιας και ευρισκόμενος σε διατεταγμένη Υπηρεσία, επέδειξε εξαίρετη δραστηριότητα, καθώς ενήργησε με αποφασιστικότητα, θάρρος και υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής με δραπέτη καταστήματος κράτησης όπου τραυματίστηκε από πυρά έτερος αστυνομικός.

- Ειδικό Φρουρό Λεπίδα Σπυρίδωνα, ο οποίος υπηρετών στην Ομάδα ΔΙΑΣ την 29-4-2021 στα Πατήσια και ευρισκόμενος σε διατεταγμένη Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ένοπλο δράστη, δέχθηκε δύο χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα, κατορθώνοντας να τον αφοπλίσει και να τον συλλάβει, δραστηριότητα που συνιστά ιδιαίτερα διακεκριμένη και εξαίρετη πράξη.

Τα αστυνομικά μετάλλια απένειμε ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, ο οποίος συνεχάρη τους τιμώμενους αστυνομικούς για τις εξαίρετες πράξεις τους, οι οποίες αντανακλούν τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα όσο και την αφοσίωση στο αστυνομικό καθήκον, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της τιμητικής διάκρισης που αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για κάθε αστυνομικό.

Η απονομή των αστυνομικών μεταλλίων πραγματοποιήθηκε παρουσία του διευθυντή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής υποστράτηγου Γεωργίου Μιχαηλίδη, αξιωματικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων της ΕΛΑΣ και μελών της οικογένειας των τιμώμενων προσώπων.

Πηγή: skai.gr

