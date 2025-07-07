Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από καταστήματα στις περιοχές της Κορωπίου και της Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών σε καταστήματα στις περιοχές του Κορωπίου και της Γλυφάδας, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντόπισαν πρωινές ώρες την περασμένη Τετάρτη (2/7), 34χρονο ο οποίος την προηγούμενη ημέρα είχε αποπειραθεί να διαρρήξει κατάστημα στην περιοχή του Κορωπίου, καθώς και 3 ακόμα μέλη της εγκληματικής ομάδας ηλικίας 35, 38 και 51 ετών και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, κατηγορούμενοι άπαντες για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, κατά μόνας ή σε ομάδες των δύο, με προφανή σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, κυρίως βραδινές ώρες, είτε παραβιάζοντας τις κεντρικές θύρες καταστημάτων, είτε θραύοντας υαλοπίνακες, αποκτούσαν πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους και αφαιρούσαν ταμειακές μηχανές με τα χρηματικά ποσά που περιείχαν καθώς και διάφορα αντικείμενα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προέβαιναν και σε αφαίρεση μεταφορικών μέσων που άνηκαν στα συγκεκριμένα καταστήματα.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός πως τα μέλη της ομάδας διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και μετακινούνταν τακτικά από τη μία οικία στην άλλη, προκειμένου να καθιστούν δύσκολο τον εντοπισμό τους.

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών - Οι 5 την ίδια ημέρα

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα στις περιοχές της Κορωπίου και της Γλυφάδας, με τις 5 εξ΄αυτών να έχουν τελεστεί την ίδια ημέρα (1-7-2025).

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ ο 35χρονος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν δυνάμει εντάλματος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

