Σκιές κατασκοπείας στην Τανάγρα. Τέσσερα άτομα ασιατικής καταγωγής (Κίνα) εντοπίστηκαν να φωτογραφίζουν εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Τους εντόπισε αρχικά η ασφάλεια της ΕΑΒ και τους ζήτησε να απομακρυνθούν. Ωστόσο, εκείνοι μετακινήθηκαν κάτω από μια γέφυρα και συνέχισαν να φωτογραφίζουν μαχητικά Rafale.

Η ΕΑΒ ειδοποίησε την ασφάλεια της 114 και εν τελεί τους συνέλαβαν και βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα της Τανάγρας. Είναι δύο άντρες, μια γυναίκα και ένας νεαρός.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν συγκεντρώσει αρκετό φωτογραφικό υλικό από την περιοχή.

Οι τέσσερις Κινέζοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα.

Παρόμοιο περιστατικό στη Σούδα

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στη Σούδα στις 23 Ιουνίου. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αζέρου προχώρησαν οι αρχές, καθώς φωτογράφιζε τις αεροναυτικές βάσεις στη Σούδα. Σημειώνεται ότι και στην Κύπρο συνελήφθη Αζέρος για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος άνδρας, γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν με πολωνικό διαβατήριο, φέρεται να είχε μισθώσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις πιθανών στόχων τόσο της βάσης στη Σούδα όσο και πλοίων πολεμικών ενδεχομένως, τα οποία έμπαιναν και έβγαιναν στον Ναύσταθμο.

