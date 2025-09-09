Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική περιοχή στη Στεμνίτσα Αρκαδίας

Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, χωρίς να απειλεί το χωριό. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα για την κατάσβεση

Πυρκαγιά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική περιοχή κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται γύρω στις 13:00 σε δυσπρόσιτο σημείο της περιοχής, ενώ το πύρινο μέτωπο έχει χαρακτηριστεί ως έρπουσα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για τον οικισμό.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να βρίσκονται ήδη στο σημείο. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχημάτων, δύο αεροσκαφών και τριών ελικοπτέρων. Οι προσπάθειες εστιάζονται στον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς ώστε να μην εξαπλωθεί σε παρακείμενες εκτάσεις ή να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

