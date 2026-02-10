Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα (10/2) αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε., γνωστής ως «ελληνικό FBI», σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποία προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ενώ διενεργούνται έρευνες σε οικίες, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους.

Παράλληλα, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και κλεμμένα οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.