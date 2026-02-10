Λογαριασμός
Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες - 8 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ενώ διενεργούνται έρευνες σε οικίες, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους - Βρέθηκαν ναρκωτικά

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα (10/2) αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε., γνωστής ως «ελληνικό FBI», σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποία προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες. 

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ενώ διενεργούνται έρευνες σε οικίες, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους.

Παράλληλα, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και κλεμμένα οχήματα.

