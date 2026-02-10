Μέσα στον Μάρτιο του 2026 είναι προγραμματισμένο να ανοίξει για το κοινό του το Μουσείο του νοσοκομείου «Σωτηρία», το πρώτο ιατρικό μουσείο της Ελλάδας.

Το Μουσείο Σωτηρία είναι αφιερωμένο στον αγώνα κατά της φυματίωσης και αφηγείται την ιστορία του Νοσοκομείου μέσα από μέσα από πολυάριθμα εκθέματα, τεκμήρια και αρχειακό υλικό, αντικείμενα και προσωπικές μαρτυρίες ασθενών.

Η Συλλογή του Μουσείου Σωτηρία εκτείνεται από τα τέλη του 19ου μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα και αποτελείται κυρίως από:

- Ιατρικά εργαλεία και μηχανήματα

- Φωτογραφικό υλικό οικογένειας Σλήμαν, Μάνθου Μεταλληνού και αρχειακό υλικό

- Το Αρχείο Σωτηρία

- Επιστημονικές, ιστορικές και λογοτεχνικές εκδόσεις

- Έπιπλα και λειτουργικά αντικείμενα του Νοσοκομείου

- Ένδυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

- Ηχητικά και οπτικοακουστικά αρχεία

Το Μουσείο στεγάζεται στο Στρατιωτικό Περίπτερο, ένα από τα διατηρητέα κτήρια του Νοσοκομείου, κτίσμα του 1913, το οποίο κατασκευάστηκε επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, με χρήματα που προέρχονταν από έρανο Ομογενών για τη χρηματοδότηση των Βαλκανικών Πολέμων.

Το κτίριο προοριζόταν για τη νοσηλεία στρατιωτών και των οικογενειών τους, ενώ, μετά τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, στέγασε ασθενείς χαμηλού εισοδήματος.

Από το 1969, οπότε σταμάτησε να λειτουργεί ως σανατοριακό περίπτερο, φιλοξένησε διάφορες χρήσεις, με πιο πρόσφατη την έκθεση ιατρικών μηχανημάτων και ιστορικών κειμηλίων του Νοσοκομείου.

