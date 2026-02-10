Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη στη θέση του προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία στα μέσα Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού είχαν ζητήσει μέλη του συλλόγου συγγενών, μετά την απόφασή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.

