Άστρος Κυνουρίας: Νεκροί δύο εργαζόμενοι από ηλεκτροπληξία

Τραγωδία σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Άστρος Κυνουρίας, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ηλεκτροπληξία στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα.

Όχημα τύπου «παπαγαλάκι», στην προσπάθειά του σε βουλκανιζατέρ της περιοχής να μετακινήσει ελαστικά βαρέως τύπου, προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι να υποστούν ηλεκτροπληξία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.