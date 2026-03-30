Σε ισχαιμικό επεισόδιο αποδίδεται ο θάνατος του 82χρονου ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε για αύριο η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης συζύγου του ηλικιωμένου η οποία κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

