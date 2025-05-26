Ασπρόπυργος: Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κάνναβης

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης εγκατεστημένο σε σπίτι στην περιοχή του Ασπροπύργου εντόπισε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας κατά την διάρκεια επιχείρησης.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου με τη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε. και της ομάδας ΔΙΑΣ και αστυνομικού σκύλου, ενώ συνελήφθη 41χρονος που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, από την προανακριτική και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, προέκυψε ότι ο 41χρονος είχε εγκαταστήσει εντός της οικίας του, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης.

Κατόπιν έρευνας στους χώρους της οικίας του 41χρονου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 2 κιλά και 127 γραμμάρια κάνναβης,

• 80 φύλλα πλάκες πεπιεσμένης κάνναβης,

• 5 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 75 έως 123 εκατοστά,

• ζυγαριά ακριβείας,

• 2 τρίφτες,

• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• 41 σπόγγοι εμφύτευσης κάνναβης,

• σπόροι κάνναβης,

• 13 ρίζες δενδρυλλίων κάνναβης και

• πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

