Χαλκιδική: Συνελήφθησαν 4 άτομα κατά τη διάρκεια έξωσης 83χρονου

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έξωσης 83χρονου από το σπίτι όπου διαμένει, στον δήμο Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Συνελήφθησαν η συνομήλικη γυναίκα του 83χρονου, οι δύο κόρες του, 54 και 47 και ο εγγονός του 34.

Μήνυση εναντίον τους υπέβαλαν η δικαστική επιμελήτρια και 67χρονος ο οποίος φέρεται να έχει αγοράσει το σπίτι και είναι αυτός που κάλεσε την αστυνομία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλου και δικαστικών προσώπων και παραβίαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

