Την αποτίμηση του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την αστυνόμευση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ), στην Αττική δημοσιοποίησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τελευταίο τετράμηνο, που το σχέδιο επεκτάθηκε στον προαστιακό σιδηρόδρομο και τα αστικά λεωφορεία με έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 700 συλλήψεις ατόμων, εκ των οποίων οι 481 στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι συλλήψεις αυτές αφορούν κυρίως άτομα που κατέχουν ναρκωτικές ουσίες και όπλα ευρισκόμενοι εντός των μέσων μεταφοράς, δράστες που προκαλούσαν φθορές στα λεωφορεία με ρίψεις αντικειμένων στις παραπάνω περιοχές και επιθέσεις σε οδηγούς.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στο διάστημα που εφαρμόζεται το διευρυμένο σχέδιο σημειώθηκαν ενδεικτικά:

• μείωση φθορών σε κάθε περίπτωση, καθώς και κατά τη μαζική κίνηση φιλάθλων σε αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν καταγραφεί κατά το παρελθόν,

• μείωση παρουσίας ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κομβικούς σταθμούς της Αττικής και

• μείωση των κλοπών που τελούνται σε βάρος επιβατών.

Επιπρόσθετα, στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι «κρίσιμο παράγοντα για την καλή λειτουργία του σχεδίου "ΑΡΙΑΔΝΗ", αποτελεί η συνεργασία με τις εταιρίες συγκοινωνιών, με την παρουσία αστυνομικών στα κέντρα ελέγχων τους για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών».

«Η στοχευμένη παρουσία ενστόλων εντός των λεωφορείων και άλλων μέσων διευκολύνει την άμεση αλληλεπίδραση με τους επιβάτες και τη δημιουργία δικτύου πληροφοριών για την επίλυση άμεσων ζητημάτων ασφαλείας» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

