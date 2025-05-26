Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλούσε να πηδήξει από μπαλκόνι στη Λεωφόρο Νίκης

Συναγερμός σήμανε στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, καθώς άνδρας βρίσκονταν στο μπαλκόνι και απειλούσε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη και το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών, που συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του grtimes.gr, έχει μπει μέσα στο σπίτι του αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και αναμένεται να μεταβούν στην οικία του αστυνομικοί που βρίσκονται στον χώρο.

Πηγή: skai.gr

