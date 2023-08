Χάθηκε στους καπνούς ο ήλιος στη Λάρισα- Έφτασαν από την Αλεξανδρούπολη Ελλάδα 09:13, 22.08.2023 linkedin

Απόκοσμη εικόνα στη Λάρισα - Ο ήλιος κρύφτηκε από τους καπνούς της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας