Εκδόθηκε η 1Γ/2025 πρόσκληση/προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 14/17.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 29 Απριλίου και ώρα 8:00 και λήγει την Τετάρτη 14 Μαΐου και ώρα 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το σχετικό ΦΕΚ έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

