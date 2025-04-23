Οι καβαλάρηδες στους Γόννους Λάρισας, τιμούν σήμερα τον Άγιο Γεώργιο,προστάτη του χωριού, περιφέροντας την ανθοστόλιστη εικόνα του στους κεντρικούς δρόμους.

Ακόμη και τα μικρά παιδιά, ιππεύουν στο χωριό, συμμετέχοντας στο έθιμο.

Σύμφωνα με το larissanet, στις εκδηλώσεις παρευρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον σύντροφό της και βουλευτή του κόμματος, Διαμαντή Καραναστάση, που έλκει την καταγωγή του από τους Γόννους.

Μετά την Θεία Λειτουργία στον ομώνυμο ναό έγινε η περιφορά της εικόνας, στους γύρω από την κεντρική πλατεία δρόμους, από τα παιδιά του συλλόγου «Αραβανίτικων Αλόγων ο Άγιος Γεώργιος Γόννων».

Στη συνέχεια ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι, που οργάνωσε ο ομώνυμος σύλλογός τους, στην κεντρική πλατεία του χωριού με δημοτική μουσική.

Πηγή: skai.gr

