Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για Πάπα Φραγκίσκο: Διατηρούμε στην καρδιά μας την αγάπη και το σεβασμό του για την Ελλάδα

Στον «σεβασμό που έτρεφε τόσο για την Εκκλησία της Ελλάδος όσο και για τους Έλληνες και την Ελλάδα», την «υποδειγματική του γενναιοδωρία σχετικά με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα», αλλά και τη συμβολή του στο διάλογο των Εκκλησιών, επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου.

Όπως αναφέρεται:

«Με μεγάλη μας λύπη εκφράζουμε τα μέγιστα θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Παναγιωτάτου εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου, συμμετέχοντας στη θλίψη και το πένθος των Χριστιανών ανά τη Γη. Ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα, που αφοσιώθηκε στην επικράτηση όλων των καλών και των αξιών του ανθρώπου, ως πλάσμα του Θεού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακονίας του κάθε ταπεινός αδερφός, φτωχός, μετανάστης, πρόσφυγας, κατείχε κεντρική θέση.

Με μεγάλη συγκίνηση διατηρούμε στην καρδιά μας όλα αυτά που ζήσαμε κατά τη διάρκεια των δύο επισκέψεων του αείμνηστου Πάπα στη χώρα μας, που από μόνες τους καταδεικνύουν την αγάπη και τον σεβασμό που έτρεφε τόσο για την Εκκλησία της Ελλάδος όσο και για τους Έλληνες και την Ελλάδα ευρύτερα. Πράγματι, όλοι στην Ελλάδα θα τον θυμόμαστε πάντα, για την υποδειγματική του γενναιοδωρία σχετικά με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και την προσφορά τριών θραυσμάτων, προερχόμενα από τον Παρθενώνα, τα οποία φυλάσσονται τα Μουσεία του Βατικανού.

Η συμβολή του στον ειλικρινή διάλογο μεταξύ των Εκκλησιών και την αγωνία του για την ενότητα όλων αποτελούσαν τους βασικούς άξονες της ποιμαντικής του δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια της παπικής του θητείας.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.