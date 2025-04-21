Eπιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Σαμαριάς- Με ελικόπτερο στο νοσοκομείο ο νεαρός τραυματίας

Μία ακόμα επιχείρησης διάσωσης τραυματία στο φαράγγι της Σαμαρίας, στήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360, ένας νεαρός από την Ολλανδία που διέσχιζε τον Εθνικό Δρυμό, έπεσε από μεγάλο ύψος, 25 περίπου μέτρων. Άλλοι περιπατητές που τον εντόπισαν, ενημέρωσαν τις αρχές μέσω του 112. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τη μεταφορά του από άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 3ης ΕΜΑΚ.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του. Για τη μεταφορά του κινητοποιήθηκε ελικόπτερο το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.