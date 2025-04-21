Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα σε ισόγεια αποθήκη επί της οδού Ορφανίδου, στη Ριζούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για να διακόψει την ηλεκτροδότηση.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις και γέμισε με καπνό την περιοχή λόγω των υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό, όμως τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δίχως να κινδυνεύσει άνθρωπος ή γειτονικά ακίνητα.

Πηγή: skai.gr

